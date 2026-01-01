Atalanta, Palladino recupera Zappacosta: riecco l'esterno in gruppo. Terapie per Bellanova
Seduta pomeridiana oggi per l’Atalanta, che ha ripreso il lavoro al centro sportivo in vista dei prossimi impegni ufficiali. Il gruppo si è allenato quasi al completo, con poche eccezioni segnalate dallo staff tecnico.
Assenti dal lavoro con la prima squadra Mitchel Bakker, che ha svolto un allenamento aggregato alla formazione Under 23, e Raoul Bellanova, rimasto a parte per sottoporsi a terapie. La nota positiva arriva invece dal pieno recupero di Davide Zappacosta, tornato regolarmente ad allenarsi in gruppo. Un rientro importante per la Dea, che ritrova una pedina preziosa sulle corsie esterne in un momento chiave della stagione.
Per la giornata di domani è già in programma una nuova seduta di allenamento nel pomeriggio, con l’obiettivo di proseguire il percorso di avvicinamento ai prossimi appuntamenti ufficiali.