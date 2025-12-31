Foggia, il ds Musa: "In attacco siamo scoperti, a gennaio dobbiamo rinforzare quel reparto"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Foggia, Carlo Musa, è tornato sulla scelta di affidare la panchina ad Enrico Barilari: "Abbiamo lavorato insieme a Sestri, ci salvammo con un turno d'anticipo ma non fu una stagione semplice. Il mister è una persona solare e serena, ha instaurato subito un'alchimia positiva con la squadra. Il mercato? A gennaio cambieremo qualche ragazzo che ha giocato poco e davanti siamo scoperti. Giocando di più con gli esterni, dobbiamo necessariamente rinforzare quella zona di campo.

Ho letto tanti nomi accostati al Foggia, ma non è facile fare operazioni nella sessione invernale". Musa parla anche delle polemiche arbitrali dopo la gara di Salerno: "C'è rammarico per quella partita, abbiamo ricevuto tanti complimenti ma siamo sempre diciassettesimi in classifica e quello conta. Siamo stati sfortunati con le interpretazioni arbitrali all'Arechi. Il gol di D'Amico non era da annullare e l'espulsione di Olivieri mi è sembrata esagerata".