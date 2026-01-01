Roma, accelerata per Raspadori: in chiusura il prestito oneroso con diritto di riscatto

La Roma imprime una decisa accelerazione sul mercato e si avvicina alla chiusura per Giacomo Raspadori, sempre meno centrale nell’Atletico Madrid dopo il trasferimento estivo. L’attaccante, reduce dal secondo scudetto conquistato con il Napoli, ha faticato a ritagliarsi spazio in Liga e guarda ora alla Capitale come a una nuova occasione di rilancio. Se non emergeranno intoppi nelle prossime ore, l’operazione potrà dirsi virtualmente definita.

La formula - scrive gazzetta.it - è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto a favore dei giallorossi: 2 milioni di euro subito nelle casse dei colchoneros, con un’opzione fissata a 19 milioni che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il via libera del calciatore è già arrivato, dettaglio che accelera i tempi e rende concreta l’ipotesi di vederlo a breve a disposizione di Gian Piero Gasperini.