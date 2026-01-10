TMW Atalanta, Djimsiti fuori in lacrime: trauma contusivo all’osso iliaco con impegno del muscolo

L’unica nota stonata di un primo tempo pressoché perfetto, per Raffaele Palladino, è l’infortunio subito nel finale da Djimsiti. Il difensore albanese si è accasciato subito dopo aver calciato in porta, toccandosi il flessore della coscia sinistra, ed è uscito molto dolorante e in lacrime al posto di Hien.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, la prima diagnosi parla di un forte trauma contusivo all’osso iliaco sinistro con impegno del muscolo obliquo dell’addome. Nelle prossime ore sono attesi gli esami e si potranno dunque valutare in modo preciso i tempi di recupero.