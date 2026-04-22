Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali: Sarri adatta Noslin punta, Palladino sceglie Krstovic

Alle ore 21:00 conosceremo la seconda finalista di Coppa Italia, con la vincitrice della semifinale di ritorno tra Atalanta e Lazio che andrà ad affrontare l'Inter nella finalissima dell'Olimpico del 13 maggio prossimo. Dopo il 2-2 dell'andata in suolo capitolino, questa sera appuntamento alle ore 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo per la sfida di ritorno.

Sono state rese note le scelte di formazione di Palladino e Sarri per Atalanta-Lazio, e qualche sorpresa la si ritrova anche. I due allenatori hanno forse fatto un po' di pretattica e nessuno dei due utilizza il centravanti che ci si attendeva: solo panchina, almeno inizialmente, per Scamacca e Maldini, sostituiti da Krstovic e da Noslin, adattato a punta come già gli è successo in stagione. Nella mediana biancoceleste agisce Patric, nella trequarti atalantina invece viene preferito Zalewski a Raspadori dal 1' per affiancare De Ketelaere.

Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski, Krstovic.

Allenatore: Raffaele Palladino.

LAZIO (4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

LA SQUADRA ARBITRALE DI ATALANTA-LAZIO

Arbitro: Andrea Colombo

Assistente 1: Davide Imperiale

Assistente 2: Alessandro Costanzo

Quarto ufficiale: Luca Zufferli

VAR: Rosario Abisso

Assistente VAR: Fabio Maresca