Orlando: "Vanoli da ringraziare. Ma la Fiorentina riparta da nuovo allenatore e due esterni offensivi"

Ai microfoni di Radio FirenzeViola Massimo Orlando ha parlato del momento della Fiorentina e da dove la società viola dovrà ripartire in vista della prossima stagione, a cominciare dalla panchina: "Vanoli va ringraziato, però vedo una piazza che incide sulla scelta e nonostante tutto abbiamo critiche in continuazione. Comunque per rifondare partirei da un allenatore, un centrocampista e due esterni offensivi perché io non concepisco il calcio moderno senza quel tipo di giocatori".

A centrocampo da chi bisogna ripartire?

"Da Fagioli. È un giocatore che si è ritrovato, si è buttato alle spalle quello che gli era successo, anche per merito di Vanoli che ha insistito sul fatto che lui potesse fare il regista. Partirei da lui perché è un giocatore molto forte, è giovane e ha tutte le qualità per fare anche il leader di questa Fiorentina".

In Italia sembra difficile che qualcuno possa avvicinarsi a Kean…

"Sì, certo, questo è vero. Attenzione, io sono uno di quelli che se Kean rimane e ritorna con la testa giusta, con voglia, si presenta al ritiro tonico e a posto, sono l’uomo più contento del mondo".

Per la tua esperienza questo problema alla tibia come si risolve?

"Se lui adesso, come immagino, da qui alla fine del campionato non giocherà più, io credo che per il ritiro sarà pronto".