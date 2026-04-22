Tacchinardi: "Questa Pergolettese ci ha messo l'anima. La salvezza è un traguardo meritato"

"Siamo molto contenti, molto soddisfatti. Devo ringraziare tutti i ragazzi, anche quelli che hanno giocato meno; si sono messi tutti a disposizione con un comportamento sempre corretto nei miei confronti e con il resto dello staff tecnico. Questa salvezza è stata soprattutto un merito loro per il grandissimo girone di ritorno": come si legge sui canali ufficiali del club, questo il commento a mente fredda del tecnico della Pergolettese Mario Tacchinardi, che non aveva parlato nell'immediato post gara del weekend. Quella gara che ha consegnato ai lombardi la permanenza in categoria.

Che era poi il primario obiettivo dei gialloblù: "L'importante era portare a casa la salvezza e dare un futuro ancora nei professionisti a questa società, perché ci sono tante persone, sia dirigenti che tutti gli addetti ai lavori che gravitano intorno alla squadra, che se lo meritano: è stato un traguardo fondamentale per il futuro di questa società. El di là dell'aspetto tecnico-tattico, che in questo momento è secondario, è l'animo che ha messo questo gruppo nel conquistare la salvezza che deve essere sottolineato: i ragazzi ci hanno sempre creduto fino alla fine".

Per cronaca, la Pergolettese chiuderà la stagione tra le mura amiche contro il Lecco, nella gara che si giocherà sabato 25 aprile alle ore 20.30.