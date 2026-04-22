TMW La scorta al pullman, la coreografia, i cori a Sarri e contro Lotito: così è iniziata Atalanta-Lazio

Atalanta-Lazio ha visto un inizio molto intenso sul rettangolo da gioco, come imposto dall'elevata posta in palio data dalla possibilità di accedere alla finale di Coppa Italia del 13 maggio prossimo, contro l'Inter.

Anche sugli spalti della New Balance Arena, però, ci sono cose da segnalare. Come per esempio la coreografia dei padroni di casa, con una curva che mostrava la scritta 'ABC', sigla dell'Atalanta Bergamasca Calcio, e l'altra sul quale compariva invece un teschio, simbolo spesso utilizzato dagli ultras della Dea.

Ci sono però anche dei tifosi della Lazio al seguito della loro squadra a Bergamo e anche loro si stanno facendo sentire. Il popolo biancoceleste, almeno quello accorso alla New Balance Arena, non sembra avere dubbi sulla parte in cui schierarsi tra i 'litiganti' Lotito e Sarri. Tanti i cori in favore dell'allenatore, quelli in direzione del presidente della Lazio (presente anch'esso in tribuna) erano invece di insulto.

Nelle immagini in allegato all'articolo, le immagini della motorinata pre-partita al seguito dell'Atalanta, e la coreografia messa in scena dai tifosi di casa a Bergamo.