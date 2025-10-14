Meroni: "La Reggiana ha fatto le sue scelte e io le mie. Orgoglioso di essere a Bari"

“A Reggio Emilia in estate sono state fatte altre scelte, con una riduzione di budget e io rientravo fra i giocatori da tagliare. È emersa così una soluzione ambiziosa come Bari. La Reggiana ha fatto le sue scelte e io di conseguenza le mie. Sono orgoglioso di essere qui”. Il difensore Andrea Meroni in conferenza stampa parla così del trasferimento estivo soffermandosi poi sulla sfida proprio all’ex squadra dopo la pausa per le nazionali: “Abbiamo sfruttato la sosta per lavorare sui concetti del mister visto che la difesa è quasi tutta nuova e finora ci è mancata un po' di solidità come dicono i numeri. - prosegue Meroni come riporta Tuttobari.com - La Reggiana è una squadra forte, di categoria, che punta sull’aggressività e l’intensità, ma con giocatori in attacco di ottima qualità. Per me sarà una partita speciale, ho vissuto un anno intenso ed emozionante in una società che mi ha accolto bene e dove siamo riusciti a raggiungere la salvezza, ma tutte le gare sono uguali e noi dobbiamo conquistare i tre punti”.

Meroni poi si sofferma sul reparto difensivi e sul rapporto con il tecnico Caserta: “Sono arrivato che non ero ancora al 100% per un problema al polpaccio che mi portavo dietro, ho sfruttato le soste per allinearmi ai compagni e ora sto bene. Modulo? Mi trovo meglio nella linea a tre giocando sul centrodestra, ma all’occorrenza posso fare anche il centrale puro, ma mi piace anche la difesa a quattro sempre come centrale di destra. - prosegue ancora Meroni – Caserta lo avevo avuto a Cosenza e l’abbraccio dopo la vittoria col Padova è stato un gesto sincero di riconoscimento nei suoi confronti visto che quando le cose non vanno bene, ma siamo noi che scendiamo in campo che abbiamo grosse responsabilità”.

Il centrale difensivo però non guarda troppo avanti: “Pensiamo solo alla sfida contro gli emiliani, è un’occasione per dare continuità dopo una serie di due pareggi e un successo, ma sappiamo benissimo di dover fare di più. La classifica dice che non stiamo facendo abbastanza”.