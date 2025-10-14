Italia, Udogie: "Lo stadio di Udine ci aiuterà, pronti a dare il massimo dal primo minuto"
L'esterno dell’Italia Destiny Udogie ha parlato ai microfoni della Rai, in vista del match contro Israele valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.
Quale sarà l'approccio ideale questa sera?
"Sappiamo l'importanza della partita, pronti a dare il massimo dal primo minuto e a conquistare i 3 punti".
Conosci bene lo stadio di Udine: quanto potrà essere importante, seppur con molti spazi vuoti?
"So che questo stadio spinge quando le cose vanno bene. I tifosi saranno dietro di noi e ci aiuteranno a vincere".
Saper cambiare modulo può essere positivo in vista degli impegni futuri?
"Penso che sia una cosa positiva per il mister, che può adattarci a fare più moduli. Ci darà una mano per mostrare le nostre qualità".
