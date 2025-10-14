TMW Juventus, piove sul bagnato: Bremer ko, si ferma anche il 'sostituto numerico' Pedro Felipe

Sembra piovere sul bagnato in casa Juventus, perché se è vero che nelle scorse ore il leader della difesa bianconera Gleison Bremer ha dovuto alzare bandiera bianca per via di una lesione al menisco che lo ha costretto a sottoporsi a operazione chirurgica, perfettamente riuscita come fa sapere la società bianconera ma che vedrà comunque il brasiliano costretto a stare lontano dai campi per un mese e mezzo almeno.

Solo numericamente era pronto a prenderne il posto nei prossimi tempi il classe 2004 Pedro Felipe, inizialmente aggregato alla squadra NextGen ma poi in seguito promosso per via delle necessità numeriche di Tudor, e aggregato per esempio alla prima squadra (rimanendo però solo in panchina) anche nella sfida con il Milan. Probabilmente per un po' Tudor però dovrà fare a meno anche di Pedro Felipe: come appreso da TMW, il difensore sta infatti combattendo con un risentimento muscolare all'ileopsoas: non è un problema che richieda tempistiche particolarmente lunghe per rientrare, ma è un fastidio in più per una difesa già ridotta ai minimi termini.

Questo il comunicato attraverso il quale la Juventus ha fornito gli ultimi aggiornamenti medici su Bremer: "Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".