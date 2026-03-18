Domani Roma-Bologna, la Curva Sud giallorosa: "Nessuno può tirarsi indietro"

Sfida importantissima domani per la Roma. All'Olimpico la squadra di Gasperini sfiderà il Bologna nel derby italiano degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dall'1-1 del "Dall'Ara" della settimana scorsa con i giocatori giallorossi che potranno contare ancora una volta sul loro pubblico. La Curva Sud infatti ha diramato un comunicato in cui chiama a raccolta il popolo romanista:

"Siamo alle porte di un'altra battaglia in cui serve ogni singolo romanista. Serve la voce per 90 minuti e oltre...Serve sventolare le bandiere per 90 minuti e oltre...Servono la passione e la fede per 90 minuti e oltre...È un'adunata! Nessuno può tirarsi indietro, nessuno può fare a meno di chi ha accanto. Dobbiamo stordirli con i nostri cori. Dobbiamo disorientarli con il continuo sventolare dei nostri colori! Avanti Romanisti!"