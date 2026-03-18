"Giocatorino". Arrivano le scuse di Zazzaroni a Yildiz: "Ho avuto troppa fretta"

L’intervista rilasciata oggi da Kenan Yildiz al Corriere dello Sport è stata anche l’occasione, per Ivan Zazzaroni, di chiedere scusa al fantasista della Juventus. Tempo fa, il direttore del quotidiano aveva infatti definito il turco “un giocatorino”. Era ottobre 2024, e i fatti non gli hanno dato ragione (insieme a lui, nello studio Tv di Pressing, c’era anche Massimo Mauro che parlò di “un Chiesa venuto male”).

Oggi, rispetto a quelle dichiarazioni, sono arrivate appunto le scuse di Zazzaroni, che già in seguito aveva però ammesso di aver sbagliato valutazione: “Ciao giocatorino, ho aspettato questo momento, volevo incontrarti per chiederti scusa, scusa perché ho avuto troppa fretta”. Parole incassate con filosofia dallo stesso Yildiz: “Lo so, non c’è problema, non guardo a queste cose, era la tua opinione, non hai detto che ero una m... di giocatore. È stato dopo la partita col PSV”.

Zazzaroni ha poi comunque voluto spiegare il perché di quella definizione frettolosa: “Tii rimproveravo di incidere poco, nonostante la tua classe, le qualità che ti riconoscevo. Poi a marzo dello scorso anno sei esploso, hai messo insieme una serie impressionate di gol, assist e giocate e sono stato travolto dalla furia juventina. Che si è placata, parzialmente, un paio di mesi fa”.