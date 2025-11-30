Tre gare di Palladino per superare Juric: due vittorie di fila per l'Atalanta, prima volta in stagione

Contro la Fiorentina è arrivato il successo dell’ex per Raffaele Palladino, che alla terza partita da allenatore dell’Atalanta aveva l’occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro l’ambiente che ha vissuto nel suo più recente passato da allenatore, e dal quale si è separato per sua volontà dopo un solo anno, terminato al 6° posto in classifica, principalmente per via di dissidi interni con l’allora direttore sportivo Pradè.

All’Atalanta di Palladino sono bastate tre partite per riuscire a fare qualcosa che nelle prime 15 partite della stagione, sotto la gestione di Ivan Juric in panchina, non era mai avvenuto. Per la prima volta in stagione, infatti, l’Atalanta è riuscita a vincere due partite in stagione: dopo Francoforte, il successo con la Fiorentina. E, aspetto da non mancare di tenere in considerazione, in entrambe le occasioni tenendo chiusa la porta di Carnesecchi.

Nella conferenza stampa del post-partita, Palladino si è soffermato anche sulle chiavi del match: "La Fiorentina è una squadra di valore che non merita la classifica che ha: loro hanno grande qualità. Abbiamo giocato alla pari contro la viola: nel primo tempo forse potevamo essere più aggressivi per conquistare la palla. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, e per quanto riguarda De Roon l'ho messo su Fagioli mentre Ederson su Mandragora".