Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Atalanta, Palladino: "Gasperini ha fatto la storia. Domani servirà la giusta mentalità"

Atalanta, Palladino: "Gasperini ha fatto la storia. Domani servirà la giusta mentalità"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:28Serie A
Filippo Davide Di Santo
fonte (Inviato da Zingonia)

12:40 Raffaele Palladino presenta così la gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A in programma domani contro la Roma. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore dell'Atalanta in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 13:00.

13:00 - Comincia la conferenza di Palladino

Cosa cambia considerando che alla Roma c'è Gasperini?
"Non cambia nulla. Dobbiamo ragionare partita dopo partita e affrontiamo una squadra che sta lottando per le posizioni alte della classifica con un grandissimo allenatore. A noi ci mancano punti di questo tipo, e domani vogliamo regalare una grande prestazione".

Quanto servirebbe una vittoria domani contro una big?
"Certo che si. Noi contro l'Inter abbiamo giocato bene nel secondo tempo dove però sono venuti a mancare gli ultimi dettagli. Arriviamo con grande consapevolezza dei nostri mezzi. Vogliamo continuare la nostra scalata cominciando alla grande un 2026 determinante per noi. Non sarà facile, ma dobbiamo avere l'intensità giusta".

Cosa ne pensa di Gasperini?
"Affrontare un mister come lui è abbastanza stimolante. Ci siamo affrontati in questi anni e lo conosco anche nel mio periodo da calciatore: lui ha fatto la storia dell'Atalanta così come la società. Deve essere uno stimolo anche per la squadra".

In cosa è diversa questa Roma di Gasperini rispetto alla sua Atalanta?
"Mi aspetto una gara all'insegna della grande intensità. Sappiamo il credo calcistico di Gasperini, poi ovviamente le differenze stanno nelle caratteristiche dei calciatori. Gasp è riconosciuto in quello che fa, e lo sta facendo adesso con la Roma. Noi dobbiamo concentrarci sulla partita di domani".

TMW - Quanto è orgoglioso della crescita di Carnesecchi come uomo e come calciatore?
"Mi piace questa affermazione: ne ho tanti in rosa che sono prima uomini e poi calciatori. Penso di avere un gruppo straordinario, e Marco ha uno spessore umano importante, è un leader dalla grande personalità e sta facendo delle stagioni straordinarie con l'Atalanta. Lui è un portiere completo".

Come sta Scalvini?
"E' un ragazzo su cui contiamo. Sta recuperando dopo diversi infortuni, ma è ovvio che per farlo ritornare al 100% serve che giochi. Poi è chiaro che ho fatto determinate scelte in difesa, ma sono sicuro che Giorgio riuscirà a sfruttare al meglio le sue occasioni".

E' possibile vedere un'Atalanta con il 4-2-3-1?
"Assolutamente si. Ho dei calciatori che possono giocare con la difesa a quattro, e sicuramente è una soluzione importante anche a gara in corso".

Giusto dire che De Ketelaere debba ritornare a fare goal?
"Gli manca da tanto tempo il goal, ma ciò non toglie che sta facendo un grande lavoro con l'Atalanta. Gli sto dando tanta libertà e lui è fondamentale per noi".

Come si spiega la mancanza di pareggi così come Gasperini?
"Giochiamo sempre a viso aperto. Quando non si può vincere, non bisogna perdere, ma quello che conta è avere una squadra con una mentalità vincente".

Samardzic può giocare domani dietro le due punte?
"L'ho fatto giocare a gara in corso e per me è un giocatore importante per l'Atalanta: ha qualità, dribbling, tiro e un grande talento. Vorrei vederlo dall'inizio, ma sono sicuro che presto capiterà, ma sta dando comunque tutto".

Qualcuno ha chiesto di essere mandato altrove visto il poco spazio di alcuni?
"Secondo me bisogna ridurla la finestra di mercato. Capisco anche il comportamento di certi giocatori, ma ho visto un gruppo compatto e sempre concentrato: tutti vogliono giocare. Chi mi da tanto negli allenamenti tendo a farlo presente, sono molto meritocratico da questo punto di vista".

C'è uno spirito di rivalsa di questa Atalanta visto il passato con Gasperini?
"Noi non dobbiamo mai mollare in questa scalata. L'Atalanta è ambiziosa e ad oggi lotta per tre competizioni: Coppa Italia, Champions League e campionato. Questa squadra deve essere consapevole di guardare il futuro con grandi motivazioni e stimoli per puntare in alto".

Quanto saranno importanti le giocate individuali?
"Domani sarà una partita piena di duelli: voglio una squadra che lotti. Bisogna essere bravi a fare qualcosa di diverso, perché certe volte la giocata semplice e banale non basta. Voglio un'Atalanta intraprendente, seppur le partite siano condizionate anche da certi episodi. Affrontiamo una squadra in salute che prende pochi goal, però bisogna avere fiducia per domani sera. I ragazzi sono motivati".

Come si spiega l'altalena di prestazioni contro le big?
"In queste nove partite abbiamo ottenuto delle consapevolezze. Abbiamo perso la partita contro il Napoli e con l'Inter, ma abbiamo vinto anche con Chelsea e Francoforte. La priorità è giocarsela con tutti indipendentemente dall'avversario".

Giusto dire che uno dei buoni propositi del 2026 sia quello di migliorare il rendimento in casa?
"Certo. Noi dobbiamo sempre dare il meglio in casa anche per i nostri tifosi. A Bergamo vogliamo fare più punti possibili perché ci sono delle grandi potenzialità tra le mura amiche, al netto ovviamente di quello che è stato il passato".

Cosa ne pensa della Roma di Gasperini e del confronto con lei?
"Loro sono una squadra competitiva in entrambe le fasi. L'Atalanta deve essere una squadra intensa e soprattutto pronta a qualsiasi tipologia di contesto. Bisogna essere bravi a capire che la Roma è una squadra che può sporcarti nelle giocate, ma servirà una grande prestazione. Non ci penso al confronto, quello che conta è la partita di domani".

13:28 - Termina la conferenza stampa di Palladino

Articoli correlati
L’allievo ha già battuto il maestro. E dopo 3.520 giorni… L’allievo ha già battuto il maestro. E dopo 3.520 giorni…
Atalanta, Palladino: "Peccato per la sconfitta. I dettagli fanno la differenza" Atalanta, Palladino: "Peccato per la sconfitta. I dettagli fanno la differenza"
Tre ko in sei gare di campionato sono troppi: Atalanta, la svolta Palladino è arrivata... Tre ko in sei gare di campionato sono troppi: Atalanta, la svolta Palladino è arrivata a metà
Altre notizie Serie A
Gilardino: "Il Genoa e i genoani mi hanno dato tantissimo. Lo porterò sempre nel... Gilardino: "Il Genoa e i genoani mi hanno dato tantissimo. Lo porterò sempre nel cuore"
Gasperini: "Raspadori? Chiedete in Spagna". Poi avvisa la Roma: "Le big si stanno... Gasperini: "Raspadori? Chiedete in Spagna". Poi avvisa la Roma: "Le big si stanno scatenando"
Bologna, due nomi da 6 milioni per il centrocampo: piacciono Amorim e Dahl Bologna, due nomi da 6 milioni per il centrocampo: piacciono Amorim e Dahl
Genoa, De Rossi e il mercato: "Ho le idee chiare. Ci sarà da puntellare qualcosa"... Genoa, De Rossi e il mercato: "Ho le idee chiare. Ci sarà da puntellare qualcosa"
Roma, Gasperini: "A Bergamo fatte cose straordinarie. Contento di essere qui" Live TMWRoma, Gasperini: "A Bergamo fatte cose straordinarie. Contento di essere qui"
Sampdoria, Martinelli prima scelta per la porta. Può arrivare in prestito secco TMWSampdoria, Martinelli prima scelta per la porta. Può arrivare in prestito secco
Gasperini: "Atalanta, l'EL non era il punto massimo. Tutto grazie a Percassi, poi... Gasperini: "Atalanta, l'EL non era il punto massimo. Tutto grazie a Percassi, poi è cambiata proprietà"
Per Matic il Sassuolo è da Europa, Grosso: "D'accordo con lui, da capire cosa manca"... Per Matic il Sassuolo è da Europa, Grosso: "D'accordo con lui, da capire cosa manca"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
2 Lazio, con Castellanos via Sarri chiede due attaccanti: i nomi sulla lista dei biancocelesti
3 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
4 Lazio, la cessione di Castellanos porta 30 milioni di euro: caccia alla mezzala e all'attaccante
5 Torino, canale aperto con la Lazio: possibile scambio di prestiti Belahyane-Ilic
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, ecco Solomon: l'esterno è appena sbarcato a Firenze. Le immagini
Immagine top news n.1 Milan, depositato il contratto di Fullkrug: l'attaccante è un giocatore rossonero
Immagine top news n.2 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
Immagine top news n.3 Milan, c'è ottimismo per il rinnovo di Maignan: entro due settimane la risposta del giocatore
Immagine top news n.4 Juventus, ingaggio top e la permanenza di Spalletti: ecco perché Yildiz ora può rinnovare
Immagine top news n.5 Concorrenza e ingaggio i nodi da sciogliere per Kim: ma la sua proprietà resta il Milan
Immagine top news n.6 Roma, accelerata per Raspadori: in chiusura il prestito oneroso con diritto di riscatto
Immagine top news n.7 Lazio, Castellanos al West Ham: in serata scambio di documenti, entro il weekend a Londra
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il commento degli opinionisti sui migliori allenatori della Serie A del 2025
Immagine news Serie A n.2 Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gasperini: "Raspadori? Chiedete in Spagna". Poi avvisa la Roma: "Le big si stanno scatenando"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, due nomi da 6 milioni per il centrocampo: piacciono Amorim e Dahl
Immagine news Serie A n.3 Genoa, De Rossi e il mercato: "Ho le idee chiare. Ci sarà da puntellare qualcosa"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "A Bergamo fatte cose straordinarie. Contento di essere qui"
Immagine news Serie A n.5 Sampdoria, Martinelli prima scelta per la porta. Può arrivare in prestito secco
Immagine news Serie A n.6 Gasperini: "Atalanta, l'EL non era il punto massimo. Tutto grazie a Percassi, poi è cambiata proprietà"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, ritorno di fiamma per Owusu: il club ha chiesto informazioni alla Juventus
Immagine news Serie B n.2 Padova, Giunti il preferito per il centrocampo: l'alternativa è Touré della Sambenedettese
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, De Pieri in cerca di spazio: numeri e prospettive per il classe 2006
Immagine news Serie B n.4 Spezia, non solo Hernani a centrocampo: vicino anche il giovane Romano
Immagine news Serie B n.5 Empoli, ecco il sostituto di Gemmi. Stefanelli ha firmato, manca solo l'ufficialità
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Diakité in uscita: ci pensa l'Avellino ma ci sono anche club esteri
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cavese, saluta D'Incoronato: il giovane attaccante va a fare esperienza all'Ancona
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, altro addio: Paolo Frascatore passa a titolo definitivo al Guidonia
Immagine news Serie C n.3 Forlì, è già terminata l'avventura di Manuzzi: l'attaccante passa al Piacenza
Immagine news Serie C n.4 Torres, saluta Lattanzio: il terzino passa a titolo definitivo alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.5 Picerno, doppia cessione: Cortese all'Ospitaletto, Ragone invece passa al Barletta
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, nuovo volto in difesa: dalla Salernitana arriva Coppolaro a titolo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Udinese, obiettivo Europa: Fabregas chiede un'altra prova di forza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Milan, un solo successo rossoblù in 25 anni (firmato Pisacane)
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…