Atalanta, Palladino: "A Bergamo ci aspettiamo una bolgia al ritorno. Possiamo fare 2 gol"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Dea, parlando così dopo il 2-0 subito dal Borussia Dortmund: "Il dispiacere è stato partire con un gol di vantaggio per loro. Abbiamo messo subito la partita in un binario che non volevamo, però sapevamo bene che attaccavano la profondità. Potevamo gestirla meglio quella situazione. Abbiamo fatto qualche errore tecnico nel primo tempo, abbiamo sbagliato qualcosa davanti, abbiamo avuto chance. Nella ripresa abbiamo fatto molto meglio, loro sono calati, noi siamo cresciuti. Ci crediamo, come ci hanno fatto 2 gol loro, li possiamo fare noi in casa nostra. Si è giocato solo il primo tempo, ci aspettiamo una bolgia per ribaltare la partita".

Qual è il rammarico più importante?

"Non vorrei sottolinearlo, è solo quello che sapevamo che potevano attaccarci la profondità con giocatori rapidi e potenti e abbiamo subito il primo gol così. Il secondo è stato simile con un uno, due… Potevamo sicuramente leggere meglio, abbiamo preso solo due tiri. Abbiamo rischiato poco contro una squadra forte, ora pensiamo subito al Napoli e recuperiamo le energie, dopodiché affronteremo il ritorno".