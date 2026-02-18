Palladino ko in Champions, L'Eco di Bergamo in prima pagina: "L'Atalanta cade a Dortmund"

Il primo round dei playoff d'andata di Champions League va al Borussia Dortmund. Al Signal Iduna Park i gialloneri vincono 2-0 contro l'Atalanta, conservando il doppio vantaggio in vista del match di ritorno in programma a Bergamo tra una settimana: "L'Atalanta cade a Dortmund", si legge in uno dei titoli proposto oggi da L'Eco di Bergamo in prima pagina.

Il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino si è espresso così nella conferenza stampa post partita: "Loro sono stati cinici e bravi nel sfruttare quel poco che abbiamo concesso. Abbiamo preso un goal evitabile dove nelle marcature bisogna migliorare. Io sono positivo e capire che affrontiamo una squadra forte: sono veloci e rapidi. Vogliamo giocarcela con tanta energia nella gara di ritorno. Scamacca? Gianluca può fare di più. Lui è consapevole di questa cosa e spero che possa crescere: chiaro che nelle partite più fisiche serva migliorare. Dispiace per il gol preso dopo tre minuti. A livello tecnico potevamo fare meglio nel primo tempo così come nell'ultima scelta. Nel secondo tempo meglio dove abbiamo avuto più fluidità nel gioco. Non bisogna buttare tutto perché questa Atalanta può fare due gol in casa. Dobbiamo crederci".