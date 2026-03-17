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Atalanta, Palladino: "I 6 gol presi ci hanno fatto male. La Champions ci piace molto"

Atalanta, Palladino: "I 6 gol presi ci hanno fatto male. La Champions ci piace molto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
ieri alle 23:00Serie A
Alessio Del Lungo

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Dea alla vigilia della partita contro il Bayern Monaco: "È motivo di grande orgoglio essere in questo stadio così bello e così importante, rappresentando l'Italia. Cercheremo di fare una prestazione giusta e migliore rispetto all'andata, ci ha fatto male prendere 6 gol. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, ma vogliamo fare una partita di grande orgoglio e degna di un ottavo di finale. Sappiamo anche che vengono i nostri tifosi…".

Il settore ospiti è tutto esaurito. Che messaggio vuole mandare ai tifosi?
"Li ringraziamo, se vengono fino a qui è per sostenerci. Ci stanno sempre vicino, li ringraziamo sempre. Suderemo sempre la maglia, è il nostro motto, ce lo diciamo sempre prima delle partite, lo facciamo per loro e per la società, dovremo farlo anche domani. Daremo del nostro meglio contro una grande squadra, poi vedremo se siamo stati bravi o se ovviamente dobbiamo abbandonare questa competizione. Ci piace molto, con grande orgoglio siamo arrivati fino a qua e cercheremo di onorarla".

Cosa vuole dai suoi uomini?
"Una partita di grande orgoglio, i 6 gol ci hanno fatto male all'andata. Voglio che la squadra sia molto attenta, sappiamo che affrontiamo una squadra che se la giocherà e che vorrà batterci, conosciamo la mentalità tedesca, non si fermeranno… Vogliamo fare una partita giusta e di rivalsa, cercheremo di mettere in campo tutte le energie".

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