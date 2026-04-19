Atalanta, Palladino: "Non vediamo l'ora di abbracciare i nostri tifosi. Poi testa a mercoledì"

Al termine del match pareggiato contro la Roma, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha parlato ai canali ufficiali della società: "Era una partita importante per noi. Affrontavamo una squadra forte, è stata una bella prestazione e non era facile. Credo che sia stata fatta un'ottima partita, bella ed equilibrata. Aperta e coraggiosa con occasioni da una parte e dall'altra. Siamo soddisfatti del punto. Abbiamo recuperato un punto sul Como, siamo a quattro dalla Roma, i giochi sono ancora tutti aperti. Proveremo a prenderne qualcuna davanti e daremo tutto fino alla fine. Adesso abbiamo una partita di Coppa Italia che è molto importante per noi. Ci sarà il bagno di folla allo stadio e non vediamo l'ora di abbracciare i nostri tifosi e prepareremo al meglio questa grande partita di mercoledì".

La partita di mercoledì importante per tornare di nuovo all'Olimpico.

"E' un nostro obiettivo, un nostro sogno. Dobbiamo dare tutto mercoledì. Affrontiamo una Lazio che adesso è in salute. Sicuramente noi dobbiamo recuperare energie fisiche e mentale e da domani (oggi ndr) inizieremo a pensare alla partita di mercoledì"