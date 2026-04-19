Palladino-Atalanta, un rinnovo perfetto all'insegna dell'ambizione. Ecco perché

L’Atalanta tra presente e un futuro che porta un nome e un cognome: Raffaele Palladino. La società nerazzurra infatti non ha dubbi e sta proponendo al tecnico la possibilità di rinnovare il contratto fino al 2029. Una mossa tanto ambiziosa quanto concreta per consolidare un progetto a lungo termine e continuare a lottare per l'alta classifica.

Le parti sono al lavoro nonostante un calendario intenso tra campionato e Coppa Italia che non permette cali di concentrazione, e c’è la grande convinzione di arrivare alla fumata bianca definitiva. Da un lato Palladino si è dimostrato un tecnico all'altezza, capace di riprendere il filo lasciato da Gian Piero Gasperini; dall'altra l'Atalanta si conferma l'ambiente ideale per la crescita del mister.

Con Palladino un ritmo da Champions League

Da quando Raffaele Palladino siede sulla panchina dell'Atalanta (subentrato dopo l'esonero di Juric), la media è di quasi 2 punti a partita, con 41 punti conquistati in 22 gare di campionato. Proiettando questo rendimento su una stagione di 38 giornate, la Dea terminerebbe intorno ai 70-72 punti: un ritmo da prime quattro posizioni, perfettamente in linea con il modus operandi e gli obiettivi stagionali del club.

Mentalità, strategia e compattezza

Palladino può essere considerato il profilo perfetto non solo per i risultati, ma anche per quanto espresso sul lavoro fatto con la squadra. Ha dimostrato capacità di compattare il gruppo, grande empatia ed entusiasmo con i calciatori e una mentalità vincente. Spicca inoltre la sua abilità nel sapersi riadattare a ogni match: capace di dominare il gioco o di puntare su strategia e concretezza piuttosto che sull'estetica nelle gare più ostiche, sempre con l'obiettivo unico della vittoria.

Atalanta, sul piatto serve una squadra competitiva

E dalla parte della società? L'obiettivo e la responsabilità sarà quella di costruire per lui una squadra competitiva, ascoltando ogni sua richiesta (come già accaduto in passato con Gasperini). Questo supporto sarà la base per il futuro rinnovo: permettere a Raffaele di costruire la sua "isola felice" nerazzurra tra Italia ed Europa, mantenendo l'asticella sempre alta. La situazione è in piena evoluzione, aspettando l’esito di una stagione che potrebbe entrare nella storia.