Live TMW Atalanta, Zappacosta: "Abbiamo rincuorato Ahanor. Lotteremo per arrivare più in alto"

Davide Zappacosta, laterale dell'Atalanta, ha presenziato in conferenza stampa dopo il pareggio a reti bianche (0-0) sul Como al Sinigaglia. Diretta testuale a cura di TMW: "E' stata una delle partite più difficili, non ho giocato molto spesso in inferiorità numerica e questo ci ha messo in difficoltà. Abbiamo però reagito compatti e ci siamo portati a casa un punto importante e meritato".

Cosa ci dici di Ahanor e del rosso preso? E i meriti dell'Atalanta in fase difensiva...

"Appena siamo rientrati nello spogliatoi siamo andati a rincuorare Honest, sono episodi che nel calcio possono succedere. Abbiamo giocato anche per lui, dimostrando di avere carattere: il mister ci ha chiesto di essere aggressivi sui loro attaccanti e lo abbiamo fatto".

Cosa pensi della prestazione in 10 contro 11?

"Si può sempre fare di più, ma sapevamo di affrontare un Como in grande forma e credo che la partita sia andata abbastanza bene. Chiaro che si poteva concedere qualcosa in meno, ma abbiamo comunque fatto bene".

Non sembravate appesantiti dagli impegni ravvicinati ogni tre giorni.

"Nel calcio ormai si gioca ogni 3 giorni e ci sta che si possa essere un gradino in basso sul piano fisico, non è solo questione di Atalanta ma di tutti. Nel calcio poi ci sono anche gli avversari e non è semplice".

Un parere sul Como invece?

"Ha impressionato un po' tutti per la crescita che ha avuto nell'ultimo anno e mezzo, ha grandi margini e sta dimostrando di essere una delle protagoniste del campionato. Noi lotteremo per arrivare il più in alto possibile".