Zappacosta instancabile e decisivo: sulla fascia destra l'Atalanta mette la quarta

Tanto veloce quanto instancabile come una “50 Special” in grado di passare dalla prima alla quarta con le ali sotto i piedi. Davide Zappacosta ha dimostrato che, proprio come una vespa, possono passare gli anni ma le garanzie sulla fascia destra tra velocità, esperienza e concretezza rimangono invariate come se il tempo fosse rimasto fermo.

Fermo non è invece, appunto, il numero 77 che sta facendo l’ennesima stagione da trascinatore dimostrandosi pronto a tutto, dove contro la Cremonese è stato uno dei migliori in campo siglando un grandissimo goal decisivo per un’Atalanta che in questo momento si avvicina sempre di più al treno quinto posto che comprende un testa a testa tra Como e la Roma di Gian Piero Gasperini. Gli elogi sicuramente non mancano, così come i record.

Davide Zappacosta ha siglato la sua rete numero 17 con l’Atalanta, ad oggi è il 2° esterno destro nerazzurro più prolifico di sempre: a sole otto lunghezze c’è Humberto Maschio a quota 25 goal. Nel mezzo anche 214 partita rendendolo come ala di centrocampo più longeva in tutta la storia della Dea. Una continua galoppata verso un giro di boa destinato a rimanere negli annali, anche grazie a Zappacosta.