Atalanta, Zappacosta: "Lo stadio semi-vuoto non ci deve toccare. Ogni partita ha le sue insidie"

Davide Zappacosta, difensore dell'Atalanta, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Abbiamo riacquisito consapevolezza, abbiamo capito che ogni partita è importante essendo in ritardo. Il mister vuole un calcio propositivo, noi siamo abituati a questo. Sappiamo che poi ogni partita nasconde le sue insidie e non vogliamo snaturarci".

E' un'occasione giocare in uno stadio semi-vuoto?

"Non ci deve toccare, dobbiamo essere noi stessi e rimanere concentrati sulla partita per vincerla"