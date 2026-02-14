Atalanta, Zappacosta: "Lo stadio semi-vuoto non ci deve toccare. Ogni partita ha le sue insidie"
TUTTO mercato WEB
Davide Zappacosta, difensore dell'Atalanta, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Abbiamo riacquisito consapevolezza, abbiamo capito che ogni partita è importante essendo in ritardo. Il mister vuole un calcio propositivo, noi siamo abituati a questo. Sappiamo che poi ogni partita nasconde le sue insidie e non vogliamo snaturarci".
E' un'occasione giocare in uno stadio semi-vuoto?
"Non ci deve toccare, dobbiamo essere noi stessi e rimanere concentrati sulla partita per vincerla"
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile