Live TMW Atalanta, Palladino: "Sul 3-0 potevamo crollare e non l'abbiamo fatto, ci sono i valori"

Al termine del match contro il Napoli, l'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

Comincia la conferenza stampa di Palladino: "Pasalic? Non l'abbiamo messo in condizioni di potersi esprimere, l'abbiamo cercato solo con palle sporche e non è quello che poteva fare. Nel secondo tempo Scamacca ci ha dato una grande mano. Mi porto a casa un gran secondo tempo, ci sono cose su cui lavorare ma anche cose positive che mi porto a casa".

Quanto pensi che l'aspetto psicologico abbia inciso rispetto a quello tattico?

"Dentro alla partita ci sono grandi meriti del Napoli che è venuto in avanti con grande aggressività, il primo gol l'ha fatto con grande qualità, con Hojlund e Neres. Non a caso sono primi in classifica. La squadra è partita contratta non solo per una questione di strategia, ma soprattutto per bravura degli avversari. Io ho visto un gruppo che ha lavorato bene in queste due settimane, anche se ho bisogno ancora di conoscerli e capire tante cose".

Sulle uscite di Hien su Hojlund.

"Secondo me ha fatto una gran partita su Højlund, è stata una bella sfida tra i due, e poi c'è la bravura degli avversari. Noi siamo stati bravi a metterli in difficoltà nella ripresa, credo che sia stato un tempo a testa".

Quanto è vicina l'Atalanta a quello che si aspettava?

"Sul 3-0 altre squadre possono crollare, invece noi abbiamo fatto una grande reazione. La partita non è mai finita, anzi se facevamo il 3-2... Le partite non finiscono finché l'arbitro non fischia. Detto questo, bisogna lavorare tanto su tante cose, ma cresceremo".

Molti errori nella scelta finale.

"Ci è mancata la stoccata finale. Siamo andati tante volte vicini a chiudere, con De Ketelaere, Lookman, Scamacca... Io devo mettere in condizione gli attaccanti di calciare in porta e crederci di più. Poi bisogna migliorare sul lato fisico e sull'intensità, sulla forza nelle gambe".