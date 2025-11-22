Il consiglio di Antonini: "Roma, dai fiducia a Pisilli, il futuro della Nazionale"

L'ex calciatore del Milan, Luca Antonini, oggi direttore tecnico del vivaio dello United FC, squadra dove allena anche Pirlo a Dubai, ha rilasciato una intervista a SportWeek per parlare del suo lavoro.

In particolare, Antonini ha assicurato che nei prossimi anni potremo veder nascere talenti assoluti anche dagli Emirati Arabi, dove ora lavora: "Se nascerà un crack negli Emirati o in Arabia? È possibile, ma a certe condizioni. Serve un ambiente competitivo, bisogna allenarsi coi migliori. Poi una cultura calcistica europea: vivere il calcio a 360°, andare allo stadio... Così, magari, tra una decina d’anni potrà uscire un nuovo Messi". A tal proposito Antonini assicura di poter dare il suo contributo: "Forse è una mia presunzione, però credo di poter cambiare il calcio qui a Dubai: creare giocatori, migliorarli...".

Una battuta poi sul figlio di Cristiano Ronaldo, che ha osservato da vicino: "Lo vedevo tutti i giorni. È un ottimo giocatore, ha un fisico straordinario e questo non mi sorprende, considerando il suo dna. Dal papà ha preso anche il tiro: calcia come lui. In più vede la porta, dettaglio non banale. Ma la cosa che più mi ha colpito è l’umiltà".

Sui talenti italiani infine si sofferma su un giocatore della Roma: "Mi piace tanto Pisilli, ha grandi qualità tecniche e fa la differenza anche con l’U21: bisogna dargli fiducia, può essere il futuro della Nazionale".