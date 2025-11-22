Bari, Caserta: "Ci siamo consegnati al Frosinone. Troppi errori nel primo tempo"

Subisce la prima sconfitta interna il Bari superato al San Nicola dal Frosinone per 3-2. Al termine della gara è intervenuto alle frequenze di radiobari il tecnico Fabio Caserta. Ecco le sue dichiarazioni riprese da tuttobari.com

"Abbiamo concesso troppe occasioni. Soprattutto nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo. Ci siamo consegnati al Frosinone e alla loro qualità. Ho cercato di mettere due centrocampisti con gli inserimenti, però nella fase difensiva dovevamo essere più cattivi. Il Frosinone ha gli esterni più forti della categoria. Noi dobbiamo stare in partita, non dobbiamo fare ciò che abbiamo fatto nella prima parte del primo tempo".

Durante la gara il tecnico ha provato a cambiare per ovviare alle difficoltà tattiche della gara: "Ho cercato di mettere Vicari al centro e Meroni spostato. Ho preferito Antonucci a Rao, ma non è colpa di Antonucci. Chi subentra deve dare qualcosa in più, ho cambiato qualcosina ma non è servito. Abbiamo sofferto troppo nei primi venti minuti. Ho messo Partipilo perché può giocare nel 3-5-2 come seconda punta. Gytkjaer non mi è piaciuto e l'ho sostituito. Poi ci siamo messi con il 4-4-2".

Infine sul momento della squadra ha aggiunto: "Noi cerchiamo di limare le cose negative. Solo il lavoro può aiutare a farlo. Nell'evento negativo durante una partita vengono fuori questi limiti. Non possiamo essere altalenanti durante la partita. Dobbiamo cercare di trovare una quadra. Quando prendi tanti gol non è colpa solo della difesa. Aldilà delle qualità dell'avversario, possiamo e dobbiamo fare qualcosa in più".