Capuano furioso dopo Casarano-Giugliano: "L’FVS è una presa in giro, così non si può andare avanti"

Ezio Capuano non usa giri di parole dopo la sconfitta del suo Giugliano contro il Casarano. Il tecnico, un vero fiume in piena nel post-partita, ha puntato il dito sia contro i propri errori sia contro il Football Video Support, duramente criticato.

“Il Casarano ha vinto senza mai entrare in area di rigore, ma è colpa nostra. Prendere tre gol su calcio d’angolo è da salesiani, da oratorio, e me ne assumo la responsabilità, così come i calciatori”, ha sbottato Capuano. Nonostante il dominio territoriale, il Giugliano ha ceduto tre volte su palla inattiva, aspetto che l’allenatore considera inaccettabile.

Poi l’affondo contro la tecnologia utilizzata in Serie C: “Ci sono episodi che fanno pensare che oggi dovessimo perdere. Siamo stati tutta la partita nella loro metà campo. L’arbitro lo ritengo uno dei migliori della categoria, ma oggi sarà andato in confusione… mi fermo qua. Presumo si farà un esposto, le immagini sono inconfutabili.”

Capuano ha quindi attaccato frontalmente l’FVS: “Chi ha fatto mettere questo coso per prendere per il culo le persone? È fallimentare, non serve a nulla: toglietelo. In C il VAR vero non ci sarà mai, e oggi è toccato a noi, domani toccherà a un’altra squadra. L’FVS è una presa per il culo. Facciamo sacrifici enormi, le partite non possono essere decise così.”