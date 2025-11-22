Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"

Inevitabile per Antonio Conte dover tornare sulle voci e le polemiche delle ultime settimane. L'allenatore del Napoli, sorridente dopo il successo per 3-1 sull'Atalanta, ha parlato a Sky Sport spiegando così il suo modo di vivere le ultime ore e le voci arrivate dall'esterno in merito a questa situazione:

Dopo Bologna sono arrivate delle conferme?

"Questi sono aspetti dei quali si preoccupa di più chi è all'esterno e non conosce la realtà dei fatti, il rapporto molto forte che ho con i miei giocatori: cerchiamo sempre di dirci la verità, io sono un uomo molto trasparente, come mi vedete: sono senza maschere, a tanti non piace ma a me hanno insegnato l'onestà e a intervenire quando devi farlo. I media è giusto che parlino, noi dobbiamo continuare a lavorare".

Niente più vacanze quindi?

"Adesso dobbiamo giocare martedì contro il Qarabag, che è la squadra rivelazione della Champions. Dobbiamo recuperare energie, per prepararci a questa gara di Champions".

Pochi minuti prima, era stato il presidente Aurelio De Laurentiis a far tornare il sereno sulla situazione con un messaggio social appena dopo il fischio finale del Maradona: "Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni".