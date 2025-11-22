Milan senza nove? Allegri: "Anche Ibra lo faceva poco con me. E Gimenez segnerà"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Derby della Madonnina contro l'Inter, Massimiliano Allegri ha parlato anche del fatto che il suo sia un Milan che giochi in prevalenza senza l'utilizzo di un centravanti.

A proposito dell'assenza di prime punte nel suo Milan, ha detto Allegri: "Tante volte ho giocato senza centravanti. Ibrahimovic con me faceva poco il centravanti, lo faceva più Boateng. Tevez e Morata pure, non avevano caratteristiche da centravanti. Il capocannoniere del campionato italiano è Calhanoglu: momentaneamente le punte del Milan hanno segnato quattro gol Leao e quattro Pulisic".

In precedenza però l'allenatore del Milan si era espresso su quello che è forse davvero il suo unico numero nove di razza, il messicano Santi Gimenez. Ha detto su di lui Allegri: "Gimenez è un giocatore importante, ha qualità realizzative e ha segnato tanto di venire qua. Poi è arrivato a campionato in corso, non è mai semplice. Quest'anno è rientrato bene, ha fatto buone prestazioni, però è uno importante. I gol li farà".

