Lecce, Di Francesco e i giovani: "La fiducia si guadagna con gli atteggiamenti"

Eusebio Di Francesco si sofferma anche sui giovani. Il tecnico del Lecce, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato della fiducia nei ragazzi nel calcio italiano: "La fiducia non va data di default, si guadagna con gli atteggiamenti - ha esordito il mister giallorosso -. Se parliamo di Camarda non dimentichiamoci che è un quasi diciottenne, sta calcando palchi importanti prematuramente. Se però si continua a scrivere che a 17 anni non ci si può assumere la responsabilità di battere un calcio di rigore...il coraggio deve stare da entrambe le parti e la crescita passa anche dagli errori. Dobbiamo incanalarci tutti nella stessa direzione.

Bisogna lavorare meglio nei settori giovanili, rinforzando i ragazzi nelle qualità. Tante volte trovo ragazzi che non calciano mai in porta, si pensa alla tattica e meno alla crescita individuale dei calciatori. Tutti ci riempiamo la bocca di belle parole - ha proseguito - ma poi le responsabilità dobbiamo prendercele noi tecnici oppure è il sistema che deve crescere?". Il mister dei salentini ha poi commentato i due rientri in squadra di Sottil e Banda: "Sono rientrati entrambi - ha concluso Di Francesco - uno dei due partirà dall'inizio".

