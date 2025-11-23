23 novembre 2010, la Roma affonda il Bayern Monaco di Van Gaal. Rimonta dallo 0-2

Il 23 novembre del 2010, all'Olimpico di Roma, c'è ospite il Bayern di Monaco. In panchina per i giallorossi siede Claudio Ranieri, reduce dalla mancata vittoria dello Scudetto l'anno prima, con l'Inter che farà triplette. Di fronte i bavaresi che, all'andata, avevano regolato i capitolini per due a zero con le reti di Muller e Klose nell'ultimo quarto d'ora.

La serata inizia davvero malissimo. In un girone con Basilea e Cluj - quindi semplice, al netto del Bayern - Mario Gomez insacca per due volte, tra il minuto 33 e il 39. Due a zero all'intervallo, contro una squadra che può contare Ribery, Lahm, Kroos, Muller e appunto Gomez. In panchina c'è van Gaal. Sembrerebbe una serata segnata, invece Menez decide di lasciarsi indietro Tymoschuk e Demichelis, arrivando a offrire a Borriello il gol del due a uno, al quarto minuto del secondo tempo.

Tutto quanto cambia. Menez continua a caracollare sulla destra, c'è Vucinic, poi Simplicio. Kraft para quasi tutto, ma poi Ranieri decide di inserire Francesco Totti per Brighi, quattro punte. Vucinic a dieci dalla fine porge alla corsa di Riise un filtrante che poi De Rossi rifinisce sul 2-2. Tre minuti più tardi è proprio Totti a inventare per Borriello che viene steso in area: rigore e gol per il capitano, 3-2 sul Bayern.