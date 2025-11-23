Giovane al centro del mercato, Zanetti: "Che colpa ne ha? Lui non si fa distrarre"

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida con il Parma il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ha parlato anche di Giovane, che nelle ultime settimane si è trovato al centro di numerose voci di mercato (qui tutte le sue dichiarazioni). Dall'Inter alla Roma, fino a Juventus, Milan ed Atalanta, il suo nome è stato accostato a numerosi club.

Per Giovane si parla molto del mercato: questo aspetto lo deve gestire per farlo restare con i piedi per terra?

"Non l'ho visto questo problema, io vedo che lui come gli altri può fare una prestazione un po' più sottotono rispetto ad altre partite, non lo collego a voci di mercato, sulle quali lui non ha colpe. Siete voi a scrivere di mercato (ride, n.d.r.). Lui che colpa ne ha? Si limita ad allenarsi ed a farlo bene. Non ho visto assolutamente nessun cambiamento di atteggiamento, anzi penso che anche nella partita meno importante delle altre ha sempre dato tutto. Faccio per questo molta fatica a metterlo in discussione, oltre al fatto che lo ritengo un giocatore qualitativamente molto importante. Non ho dovuto gestire questo aspetto. Lui sa benissimo che alla fine il risultato della squadra è quello che fa alzare il valore del giocatore singolo. Il vantaggio individuale passa sempre dal vantaggio della squadra. Noi dobbiamo salvare l'Hellas ed è questa l'unica cosa che conta".

Quanto la mettono in difficoltà Unai Nunez e Valentini in difesa?

"Mi mettono sempre tutti in difficoltà in difesa, siamo completi, devono essere tutti attaccati al posto. Ritengo Unai un ottimo giocatore, così come lo ritengo Bella-Kotchap. Valentini lo conosciamo bene, ma è insiddiato da Frese che ha fatto benissimo in un ruolo non totatlmente suo. Ebosse sta giocando poco, ma sta migliorando. C'è Slotsager che ha tutte le carte in regola per giocare. Siamo in tanti dietro".