Gallo carica il Vicenza: "A Brescia per ottenere il massimo, siamo sulla strada giusta"

Alla vigilia della trasferta di Brescia, Fabio Gallo ha presentato una sfida che può pesare sul percorso del Vicenza, pur evitando interpretazioni definitive. Il tecnico biancorosso ha toccato temi tecnici, ambientali e psicologici, mantenendo il focus sull’identità della squadra.

“Sono due partite importanti contro squadre forti, nostre dirette concorrenti in questo momento. Ma pensiamo una gara alla volta” ha spiegato Gallo. “Domani andiamo a Brescia per ottenere il massimo, consapevoli della forza dell’avversario. L’importanza della partita la conosciamo, la preparazione arriva da sé”.

Sul suo passato da ex, Gallo ha preferito chiudere rapidamente il capitolo: “Vado a Brescia da allenatore del Vicenza. Mi limito a questo”.

Il tecnico si è poi soffermato sulla rifinitura a porte aperte al Menti: “Inizialmente i nostri tifosi non sarebbero potuti venire a Brescia, poi la decisione è cambiata. Abbiamo comunque mantenuto la rifinitura aperta: la loro vicinanza ci dà sempre qualcosa in più”.

Positivo il giudizio sulla riapertura del settore ospiti: “È la scelta giusta. Ne va dello spettacolo e della Serie C. È una partita di cartello tra squadre blasonate, è giusto che lo stadio sia pieno. Ma è una situazione in cui nessuno deve sbagliare: si tifa per la propria squadra e basta”.

Gallo ha poi ridimensionato il peso del match: “È una partita difficile perché Brescia è forte, ma mancano tante gare. È presto per parlare di spartiacque. La storia recente del Vicenza ci insegna che non possiamo ragionare così. Dobbiamo rischiare meno, chiudere prima le partite e sfruttare di più le occasioni”.

In chiusura, una riflessione sull’identità del suo Lane:“Le caratteristiche che cercavo ci sono. È una squadra che mi piace. Non devo dirlo io se sia il Vicenza di Gallo, ma l’idea con cui l’abbiamo costruita si vede. Possiamo migliorare nella gestione, ma siamo sulla strada giusta”.