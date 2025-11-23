Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 12^ giornata

La 12^ giornata di Serie A si è aperta con la meravigliosa conferma del Bologna, il ritorno al successo del Napoli sull'Atalanta e il pareggio della Juventus contro la Fiorentina. Gli uomini di Conte, in attesa di Inter e Roma, tornano così al primo posto in classifica, tallonati anche dalla squadra di Italiano. La Juventus resta indietro, ora a -5 momentaneo dalla vetta ed incalzata dal Como. Malissimo ancora la Fiorentina, ferma all'ultimo posto, e pure l'Atalanta non riesce a rialzarsi dal 13esimo posto attuale. Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Napoli 25*

Inter 24

Roma 24

Bologna 24*

Milan 22

Juventus 20*

Como 18

Sassuolo 16

Lazio 15

Udinese 15*

Cremonese 14

Torino 14

Atalanta 13*

Cagliari 11*

Lecce 10

Pisa 9

Parma 8

Genoa 8*

Verona 6

Fiorentina 6*

* una partita in più

Le partite della 12^ giornata:

Cagliari - Genoa 3-3

18' Vitinha (G), 33' e 60' Borrelli (C), 41' Østigård (G), 83' Martín (G)

Udinese - Bologna 0-3

54' e 60' Pobega, 90' + 4 Bernardeschi

Fiorentina - Juventus 1-1

45' + 6 Kostic (J), 48' Mandragora (F)

Napoli - Atalanta 3-1

17' Neres (N), 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)

Hellas Verona - Parma (23 novembre ore 12.30, DAZN)

Cremonese - Roma (23 novembre ore 15, DAZN)

Lazio - Lecce (23 novembre ore 18, Sky e DAZN)

Inter - Milan (23 novembre ore 20.45, DAZN)

Torino - Como (24 novembre ore 18.30, Sky e DAZN)

Sassuolo - Pisa (24 novembre ore 20.45, DAZN)

