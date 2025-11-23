Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 12^ giornata
La 12^ giornata di Serie A si è aperta con la meravigliosa conferma del Bologna, il ritorno al successo del Napoli sull'Atalanta e il pareggio della Juventus contro la Fiorentina. Gli uomini di Conte, in attesa di Inter e Roma, tornano così al primo posto in classifica, tallonati anche dalla squadra di Italiano. La Juventus resta indietro, ora a -5 momentaneo dalla vetta ed incalzata dal Como. Malissimo ancora la Fiorentina, ferma all'ultimo posto, e pure l'Atalanta non riesce a rialzarsi dal 13esimo posto attuale. Questa la classifica aggiornata di Serie A:
Napoli 25*
Inter 24
Roma 24
Bologna 24*
Milan 22
Juventus 20*
Como 18
Sassuolo 16
Lazio 15
Udinese 15*
Cremonese 14
Torino 14
Atalanta 13*
Cagliari 11*
Lecce 10
Pisa 9
Parma 8
Genoa 8*
Verona 6
Fiorentina 6*
* una partita in più
Le partite della 12^ giornata:
Cagliari - Genoa 3-3
18' Vitinha (G), 33' e 60' Borrelli (C), 41' Østigård (G), 83' Martín (G)
Udinese - Bologna 0-3
54' e 60' Pobega, 90' + 4 Bernardeschi
Fiorentina - Juventus 1-1
45' + 6 Kostic (J), 48' Mandragora (F)
Napoli - Atalanta 3-1
17' Neres (N), 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)
Hellas Verona - Parma (23 novembre ore 12.30, DAZN)
Cremonese - Roma (23 novembre ore 15, DAZN)
Lazio - Lecce (23 novembre ore 18, Sky e DAZN)
Inter - Milan (23 novembre ore 20.45, DAZN)
Torino - Como (24 novembre ore 18.30, Sky e DAZN)
Sassuolo - Pisa (24 novembre ore 20.45, DAZN)
Le probabili formazioni:
Verona-Parma
Cremonese-Roma
Lazio-Lecce
Inter-Milan
Torino-Como
Sassuolo-Pisa
