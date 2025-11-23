Zero minuti in Premier per Boscagli, è la quarta scelta di Hurzeler: a gennaio in Turchia?

Dopo la fine del contratto con il PSV Eindhoven, Olivier Boscagli aveva scelto di trasferirsi al Brighton. Nonostante fosse nel mirino dell’Olympique Marsiglia, il difensore francese ha deciso di tentare la fortuna in Premier League, un campionato in cui, finora, non ha ancora messo piede in campo.

Boscagli aveva accumulato sei stagioni di esperienza ad altissimo livello nei Paesi Bassi: 204 partite giocate, 11 gol e 13 assist, oltre a 53 presenze nelle competizioni europee. L’ex giocatore del Nizza sperava probabilmente di mettere a frutto questa esperienza per integrarsi rapidamente nel collettivo dei Seagulls, ma cinque mesi dopo la firma fino al 2030, non ha ancora disputato un solo minuto di Premier League. Ha trascorso le prime 11 giornate seduto in panchina, osservando i compagni alternare vittorie e sconfitte, con il Brighton attualmente undicesimo in classifica prima della sfida casalinga contro il Brentford.

Il club ha certamente ottenuto risultati importanti contro Manchester City, Chelsea e Newcastle, mentre la coppia centrale Jan Paul van Hecke-Lewis Dunk convince il tecnico Fabian Hürzeler. "Olivier è un concorrente, deve essere pronto a entrare in caso di infortuni o squalifiche e allenarsi al massimo per essere pronto", ha spiegato l’allenatore. Boscagli ha giocato tutti e tre i match di League Cup, segnando anche contro l’Oxford, ma in campionato non ha ancora avuto opportunità e sembra oggi quarto nelle gerarchie, dietro anche a Diego Coppola. Così, la stampa inglese si interroga sul futuro del giocatore transalpino. Hürzeler rimane fiducioso: "È un giocatore esperto, gestirà la situazione con professionalità e sarà pronto a dare il suo contributo quando arriverà l’occasione". Ma dalla Turchia arrivano le prime sirene di mercato.