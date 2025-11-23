Juventus, Spalletti: "Siamo stati scelti per fare di più. Il nostro livello deve essere superiore"

Luciano Spalletti ha parlato della sua Juventus dopo il deludente pareggio per 1-1 sul campo della Fiorentina nella 12^ giornata di Serie A:

E' contento della crescita e quanto è insoddisfatto degli errori?

"Siamo stati troppo scolastici nel primo tempo, abbiamo fatto degli errori che non possiamo fare perché il nostro livello deve essere superiore. Dobbiamo alzare il livello di tutto, per venire su campi insidiosi come questo e vincere. Abbiamo trovato una squadra che è sotto livello rispetto alle sue qualità e con un allenatore che sa dare carica emotiva. Siamo stati scelti per fare di più, dobbiamo assolutamente alzare il nostro livello".

Ridirebbe la frase sulle ambizioni da scudetto?

"Come ambizione dobbiamo avere la lotta scudetto, non lo scudetto che è diverso. Dobbiamo alzare il livello rispetto a quanto fatto vedere oggi, il silenzio dei calciatori quando sono rientrati nello spogliatoio mi evidenzia che sono i primi a non essere contenti della loro prestazione e quello mi fa piacere. Siamo quello che facciamo vedere".