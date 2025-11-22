Venezia, Stroppa: "Vittoria meritata, ora continuità"

Il Venezia ha conquistato i tre punti nel derby contro il Padova, con l'allenatore Giovanni Stroppa che ha sottolineato la soddisfazione per un successo atteso da tempo. La squadra lagunare aveva mostrato prestazioni convincenti nelle ultime uscite senza raccogliere risultati, una situazione che aveva creato frustrazione nell'ambiente.

Come segnala Tutto Venezia Sport, Stroppa ha riconosciuto i limiti emersi nella fase offensiva, dove la squadra ha creato diverse occasioni senza riuscire a chiuderla prima del dovuto. "Ci manca ancora qualità davanti per sfruttare ogni singola occasione che creiamo", ha dichiarato l'allenatore, ammettendo che il Venezia avrebbe potuto gestire meglio alcuni momenti della partita. La difesa ha comunque mantenuto la porta inviolata nonostante le occasioni create dal Padova, un aspetto che il tecnico ha sottolineato come merito della compattezza dimostrata dalla squadra. La capacità di non subire gol è stata determinante per portare a casa il risultato in una gara equilibrata.

La squadra punta a trasformare questa vittoria in un trampolino di lancio per consolidare la propria posizione in classifica.