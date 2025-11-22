De Laurentiis chiude le polemiche di casa Napoli: "Bravo Conte a riprendere in mano la squadra"
Poche ma importanti parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nell'immediato post partita contro l'Atalanta, con la squadra di Antonio Conte che ha liquidato con un netto 3-1 l'Atalanta di Raffaele Palladino.
Un successo che arriva dopo settimane di voci e polemiche, col tecnico che si era preso anche qualche giorno di stacco da Castel Volturno sfruttando la sosta per le Nazionali. "Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni", il messaggio social del presidente azzurro.
A breve prenderà la parola lo stesso Conte che oltre a commentare il successo sull'Atalanta tornerà sicuramente anche sulle ultime turbolente settimane. Chiuse appunto col messaggio di De Laurentiis.