Padova, Andreoletti: "Orgoglioso, gap evidente con il Venezia"

Il Padova esce sconfitto dal derby veneto contro il Venezia con il punteggio di 0-2, ma il tecnico Matteo Andreoletti ha voluto guardare oltre il risultato finale nelle dichiarazioni post-gara. L'allenatore biancoscudato ha espresso orgoglio per la prestazione dei suoi giocatori, riconoscendo apertamente la superiorità tecnica degli avversari e sottolineando come la squadra si sia espressa al massimo delle proprie possibilità attuali. La sconfitta ha rappresentato un banco di prova importante per misurare la distanza dalle formazioni di vertice della Serie B.​

Come riporta Padova Oggi, Andreoletti ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dalla capacità della squadra di impensierire gli arancioneroverdi, una formazione ritenuta tra le più competitive del campionato. "Pensare di esprimersi in modo migliore di così, contro una squadra come il Venezia è impossibile per noi in questo momento", ha affermato il tecnico, evidenziando come il gruppo abbia dato tutto sul piano dell'impegno e dell'intensità. Le occasioni create dal Padova hanno dimostrato una reazione caratteriale importante, nonostante la differenza di valori tecnici emersa nel corso dei novanta minuti.

Il tecnico ha individuato nello spirito mostrato contro il Venezia la chiave per raggiungere l'obiettivo salvezza, distinguendo questa sconfitta da quella precedente contro il Mantova, ritenuta meritata e più difficile da digerire. "Per salvarci dobbiamo essere questa squadra qui", ha ribadito Andreoletti, sottolineando la necessità di mettere il cuore davanti a tutto e di lottare su ogni pallone.