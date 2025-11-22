D. Rossi: "Sono tornato in C solo per il Foggia. Questa piazza mi è rimasta dentro"

Delio Rossi torna a parlare del suo recente passato sulla panchina del Foggia, una scelta che - come sottolinea ai microfoni del Corriere dello Sport, Edizione Puglia - è stata dettata da motivazioni profondamente personali. L’allenatore, con toni pacati ma carichi di sentimento, ha ribadito il legame autentico che lo unisce ai colori rossoneri.

“Sono tornato in C solo ed esclusivamente per il Foggia”, ha dichiarato Rossi. “Sono un tifoso rossonero, è una piazza che mi è rimasta dentro e soffro a vedere questa situazione. Mi auguro che presto ci possa essere una svolta, dal punto di vista ambientale e poi sportivo”.

Una dichiarazione d’amore verso la città e verso una tifoseria che non ha mai nascosto il suo affetto nei confronti del tecnico. Nonostante il momento difficile vissuto dal club, Rossi ha preferito non entrare nei dettagli: “Serve serenità e programmazione. Per il resto non mi sento di dire altro, non vorrei che qualche mia parola possa essere strumentalizzata. Ho troppo rispetto per il Foggia e per il popolo foggiano, che mi ha dato tantissimo, sia sul campo che fuori”.