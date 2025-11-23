Il Napoli si ritrova dopo le polemiche: il 3-1 all'Atalanta è una grande dimostrazione per Conte

Serviva una serata così per ritrovare serenità e compattezza, e il Napoli non ha tradito. Dopo due settimane segnate dalle polemiche post-Bologna, la squadra di Antonio Conte ha offerto al Maradona una prestazione convincente, capace non solo di restituire fiducia all’ambiente ma anche di ribadire, sul campo, la vicinanza al suo allenatore. Il 3-1 inflitto all’Atalanta di Palladino porta la firma di due giocatori fin qui considerati ai margini: David Neres, autore di una doppietta, e Noa Lang, alla prima rete in Serie A con la maglia azzurra.

Il tecnico aveva chiesto una prova di maturità, e il gruppo ha risposto con 45 minuti di calcio brillante, chiudendo virtualmente la sfida già nel primo tempo. La rete di Scamacca a inizio ripresa ha riaperto momentaneamente il match, ma l’Atalanta non è riuscita a completare la rimonta. Per il Napoli, che ritrovava il pubblico di casa dopo giorni tesi, è un successo che vale molto di più dei tre punti.

Conte, nel post-gara, ha voluto chiarire definitivamente le voci sul rapporto con la squadra: “Non c’era nulla da ricucire: i ragazzi sono con me e lo saranno sempre. Abbiamo un rapporto vero, onesto”. Poi il tecnico ha ricordato le enormi difficoltà affrontate tra infortuni e cambi di modulo forzati: fuori Anguissa, De Bruyne, Lukaku, Gilmour e Spinazzola, con un centrocampo ridotto all’osso e la necessità di adattare uomini e idee.

Un messaggio chiaro: il Napoli c’è, il gruppo è compatto e la strada, nonostante i problemi, resta tracciata.