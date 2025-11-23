Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Napoli si ritrova dopo le polemiche: il 3-1 all'Atalanta è una grande dimostrazione per Conte

Il Napoli si ritrova dopo le polemiche: il 3-1 all'Atalanta è una grande dimostrazione per ConteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
Pierpaolo Matrone

Serviva una serata così per ritrovare serenità e compattezza, e il Napoli non ha tradito. Dopo due settimane segnate dalle polemiche post-Bologna, la squadra di Antonio Conte ha offerto al Maradona una prestazione convincente, capace non solo di restituire fiducia all’ambiente ma anche di ribadire, sul campo, la vicinanza al suo allenatore. Il 3-1 inflitto all’Atalanta di Palladino porta la firma di due giocatori fin qui considerati ai margini: David Neres, autore di una doppietta, e Noa Lang, alla prima rete in Serie A con la maglia azzurra.

Il tecnico aveva chiesto una prova di maturità, e il gruppo ha risposto con 45 minuti di calcio brillante, chiudendo virtualmente la sfida già nel primo tempo. La rete di Scamacca a inizio ripresa ha riaperto momentaneamente il match, ma l’Atalanta non è riuscita a completare la rimonta. Per il Napoli, che ritrovava il pubblico di casa dopo giorni tesi, è un successo che vale molto di più dei tre punti.

Conte, nel post-gara, ha voluto chiarire definitivamente le voci sul rapporto con la squadra: “Non c’era nulla da ricucire: i ragazzi sono con me e lo saranno sempre. Abbiamo un rapporto vero, onesto”. Poi il tecnico ha ricordato le enormi difficoltà affrontate tra infortuni e cambi di modulo forzati: fuori Anguissa, De Bruyne, Lukaku, Gilmour e Spinazzola, con un centrocampo ridotto all’osso e la necessità di adattare uomini e idee.

Un messaggio chiaro: il Napoli c’è, il gruppo è compatto e la strada, nonostante i problemi, resta tracciata.

Articoli correlati
Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 12^ giornata Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 12^ giornata
La prima Atalanta di Palladino non convince. Nonostante una buona reazione contro... La prima Atalanta di Palladino non convince. Nonostante una buona reazione contro il Napoli
...con Danilo Pagni ...con Danilo Pagni
Altre notizie I fatti del giorno
Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 12^ giornata Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 12^ giornata
La prima Atalanta di Palladino non convince. Nonostante una buona reazione contro... La prima Atalanta di Palladino non convince. Nonostante una buona reazione contro il Napoli
Il Napoli si ritrova dopo le polemiche: il 3-1 all'Atalanta è una grande dimostrazione... Il Napoli si ritrova dopo le polemiche: il 3-1 all'Atalanta è una grande dimostrazione per Conte
Juventus, stessi errori, stesso risultato. La Fiorentina 'fa la Provinciale' e dà... Juventus, stessi errori, stesso risultato. La Fiorentina 'fa la Provinciale' e dà segni di vita
Bologna sogna in grande e va in vetta per qualche ora. Udinese travolta con regali... Bologna sogna in grande e va in vetta per qualche ora. Udinese travolta con regali anticipati
Il Cagliari non sa più vincere, De Rossi pareggia ancora e Giulini parla della nuova... Il Cagliari non sa più vincere, De Rossi pareggia ancora e Giulini parla della nuova era
Serie B, i risultati del sabato: Frosinone spettacolo a Bari, il Venezia vince a... Serie B, i risultati del sabato: Frosinone spettacolo a Bari, il Venezia vince a Padova
Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A... Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
2 Juventus, Spalletti: "Siamo stati scelti per fare di più. Il nostro livello deve essere superiore"
3 Giovane al centro del mercato, Zanetti: "Che colpa ne ha? Lui non si fa distrarre"
4 Zero minuti in Premier per Boscagli, è la quarta scelta di Hurzeler: a gennaio in Turchia?
5 Tino Anjorin, nel nome di Asprilla. Benino all'Empoli prima dell'infortunio, mai titolare al Toro
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 12^ giornata
Immagine top news n.1 La prima Atalanta di Palladino non convince. Nonostante una buona reazione contro il Napoli
Immagine top news n.2 Il Napoli si ritrova dopo le polemiche: il 3-1 all'Atalanta è una grande dimostrazione per Conte
Immagine top news n.3 Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa
Immagine top news n.4 Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
Immagine top news n.5 De Laurentiis chiude le polemiche di casa Napoli: "Bravo Conte a riprendere in mano la squadra"
Immagine top news n.6 Serie A, classifica aggiornata: il Napoli si riprende la vetta. L'Atalanta resta impantanata
Immagine top news n.7 Napoli-Atalanta 3-1, le pagelle: Neres-show, Hojlund coi muscoli. Ahanor da incubo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.2 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.3 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 novembre
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, Giulini sul nuovo stadio: "Piano finanziario da presentare entro fine anno"
Immagine news Serie A n.3 Lecce, Di Francesco e i giovani: "La fiducia si guadagna con gli atteggiamenti"
Immagine news Serie A n.4 Giovane al centro del mercato, Zanetti: "Che colpa ne ha? Lui non si fa distrarre"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti: "Siamo stati scelti per fare di più. Il nostro livello deve essere superiore"
Immagine news Serie A n.6 Il consiglio di Antonini: "Roma, dai fiducia a Pisilli, il futuro della Nazionale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Besaggio suona la sveglia all’Avellino: "Troppi errori, ora serve dimostrare chi siamo davvero"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Caserta: "Ci siamo consegnati al Frosinone. Troppi errori nel primo tempo"
Immagine news Serie B n.3 Padova, Andreoletti: "Orgoglioso, gap evidente con il Venezia"
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, Alvini: "Ottima gestione della ripresa, abbiamo subito gol evitabili"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa: "Vittoria meritata, ora continuità"
Immagine news Serie B n.6 Bari-Frosinone 2-3, le pagelle: Ghedjemis tarantolato, non basta Castrovilli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Capuano furioso dopo Casarano-Giugliano: "L’FVS è una presa in giro, così non si può andare avanti"
Immagine news Serie C n.2 Gallo carica il Vicenza: "A Brescia per ottenere il massimo, siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie C n.3 D. Rossi: "Sono tornato in C solo per il Foggia. Questa piazza mi è rimasta dentro"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Carpi stoico: batte il Rimini in dieci e vola al quarto posto
Immagine news Serie C n.5 Latina, Bruno: "A Catania partita tosta, serviranno forza, coraggio e determinazione"
Immagine news Serie C n.6 Nisticò esalta il Bra dopo il successo sul Pontedera: “Prestazione sovrumana, servivano punti”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Milan, il derby che può valere la vetta infiamma San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Lecce: Sarri cerca continuità, ma occhio ai salentini in trasferta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Roma, allo Zini arriva la capolista
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi: "Con la Fiorntina gara cruciale, dobbiamo ridurre il gap con loro"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Contro il Como Women con voglia di riscatto dalla Champions"
Immagine news Calcio femminile n.3 Come Women, Sottili: "Bel momento, ma attenzione: con la Roma vietato abbassare la guardia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 7ª giornata: Ternana e Parma non vanno oltre il pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…