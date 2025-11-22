Juventus Women, Canzi: "Con la Fiorntina gara cruciale, dobbiamo ridurre il gap con loro"

Il tecnico della Juventus Women, Massimiliano Canzi, ha parlato a Juventus.com alla vigilia della sfida casalinga contro la Fiorentina, offrendo un quadro chiaro delle sensazioni del gruppo e delle difficoltà che attendono le bianconere.

Sulla scia della prestazione in UWCL, Canzi ha sottolineato il cambio di passo maturato dal gruppo:

"Dopo l’ultima sfida di Women’s Champions League ho visto le ragazze con tanto entusiasmo e grande consapevolezza di quello che possiamo valere. Contro il Lione abbiamo giocato a tratti alla pari, e questo ha aumentato la fiducia nei nostri mezzi. Ora dobbiamo essere brave a mantenere quel livello per tutta la partita, anche contro avversarie di valore assoluto".

Guardando alla Fiorentina, attualmente imbattuta da cinque gare consecutive, l’allenatore non ha nascosto la complessità della sfida:

"La Fiorentina in questo momento è favorita, questa è l’insidia più grande. Ha più punti di noi, ha segnato più del doppio dei nostri gol e ha avuto un percorso migliore. Affronteremo una squadra che vorrà mantenere o aumentare il distacco, quindi dovremo cercare di ridurre il gap".

Infine, un passaggio sul valore del ciclo di partite che si chiude con la gara di domani:

"La partita di domani sarà cruciale per valutare questo mini ciclo prima della sosta. Una buona prestazione e un buon risultato mi porterebbero a considerarlo un ottimo ciclo".