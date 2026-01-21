Atalanta, Palladino torna a contare su Lookman: "Se c'è bisogno, lo butterò dentro"
Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro l’Athletic Bilbao valido per la League Phase di Champions.
5 novità rispetto a Pisa, tra cui i 3 difensori: il motivo?
"Ho tutti giocatori forti, stanno bene tutti e c'è grande entusiasmo e sintonia. Chiunque metto in campo, sa cosa fare e lavora per la squadra. Ho massima fiducia in tutti".
Come hai visto Lookman?
"L'ho seguito da casa, facevamo il tifo per lui. Ieri è rientrato, ha fatto la rifinitura per la squadra. Sono contento che sia a disposizione, se c'è bisogno lo butteremo dentro".
