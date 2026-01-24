Atalanta-Parma, i convocati di Palladino: seconda per Raspadori, la scelta su Bellanova
Domani, domenica 25 gennaio, l'Atalanta ospiterà il Parma a Bergamo, nella sfida valida per la 22^ giornata di Serie A. Per la gara in programma alle 15 il tecnico nerazzurro, Raffaele Palladino, ha diramato la lista dei convocati nella quale figura per la seconda volta il nuovo rinforzo arrivato dal mercato, Giacomo Raspadori.
Non ce la fa Raoul Bellanova, che insieme a Mitchel Bakker (a disposizione della squadra Primavera) non prenderà parte alla partita. Vediamo di seguito la lista completa dei giocatori convocati da Palladino per la partita contro il Parma.
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Kossounou, Ahanor, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Scalvini, Zappacosta.
Centrocampisti: De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic, Zalewski.
Attaccanti: Lookman, De Ketelaere, Krstovic, Maldini, Scamacca, Sulemana, Raspadori Giacomo.