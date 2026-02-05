Atalanta, Pasalic: "Vittoria meritata, così possiamo recuperare anche in campionato"

Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Italia 1 al termine della gara vinta per 3-0 sulla Juventus: "Cerco di sfruttare i minuti dati dal mister, abbiamo giocato una grande partita nella quale abbiamo anche sofferto ma la vittoria è meritata: quello che abbiamo creato abbiamo segnato e se fai gol hai più probabilità di vincere. Se giochiamo con questo spirito possiamo prendere quelle davanti, siamo indietro ma con un filotto di vittorie possiamo tornare su".