Atalanta-Juventus, Pasalic si unisce alla festa del gol: 3-0 a Bergamo
C’è anche Mario Pasalic, nella festa del gol dell’Atalanta. La Dea si porta sul 3-0 ai danni della Juventus, e chiude la pratica con qualche minuto di anticipo.
Il centrocampista croato batte Perin con un bel diagonale incrociato, che passa tra le gambe di Perin.
