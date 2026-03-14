Focus TMW Atalanta, rosa più povera: -46,9 rispetto a luglio ma pesano le cessioni. Male in tre

L'Atalanta passa da 433 milioni a 386,1. Un valore in picchiata soprattutto perché dovuto alle cessioni di due calciatori fra i migliori dell'intera rosa nerazzurra, cioè Lookman e Mateo Retegui. È però una flessione che poi si riflette in classifica, considerato che i nerazzurri sono passati dal terzo posto della scorsa stagione al settimo attuale, con la sensazione di avere diversi giocatori da plusvalenza (Scalvini, Carnesecchi, Ederson, più Palestra) ma anche qualcuno meno performante come Bellanova, in odore di cessione a giugno.

I più 30 milioni

Suddiviso sostanzialmente in tre giocatori, cioè Nikola Krstovic e Kamaldeen Sulemana, due acquisti del mercato estivo che sono stati trattati come delle scommesse. Però il miglioramento netto è quello di Honest Ahanor che, dal primo di luglio, è passato da 5 milioni a 25, con un miglioramento del 400 per cento.

I meno 25 milioni

Anche qui sono tre i giocatori che hanno avuto una flessione. Giorgio Scalvini è passato da 35 milioni a 25, perdendone 10, esattamente come un Ederson che, con la scadenza vicina è passato da 50 a 40. Male, tra i tre, anche Hien, passato da 30 milioni a 25.

Chi è migliorato

Ahanor +20 milioni

Krstovic +5 milioni

Sulemana +5 milioni

Chi è peggiorato

Ederson -10 milioni

Scalvini -10

Hien -5