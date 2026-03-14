Mauro: "Esposito centravanti che si deve ancora fare. Io in rosa vorrei sempre Scamacca"

Inter-Atalanta è anche Pio Esposito contro Gianluca Scamacca. Una sfida tutta italiana. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato dei due attaccanti oggi avversari: "Scamacca è il giocatore che preferisco, nella capacità di tiro è meglio lui. Mi sembra più capace di giocare con la squadra, ha visione. È uno di quei giocatori che vedi sempre a testa alta quando punta la porta. Pio è un centravanti che ancora si deve fare, si vede che ha qualche anno di esperienza in meno.

Secondo l'ex Napoli e Juve il giovane centravanti nerazzurro, ha proseguito, fa ancora troppo "la guerra" col diretto avversario e ha un po’ più di difficoltà con la gestione della palla: "Tuttavia non dimentichiamoci che per Pio emergere è più difficile in questo momento perché i titolari sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram".

La sua grande qualità, si è soffermato Mauro, è il fatto che nonostante l'età e la concorrenza sia comunque riuscito a trovare il suo spazio. "Scamacca - ha concluso - è più un centravanti già fatto. Ma adesso mi piacerebbe vederlo in una grande squadra. Io se fossi un allenatore o un dirigente, uno come Scamacca lo vorrei sempre nella mia rosa".