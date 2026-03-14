Focus TMW Napoli, valore rosa: -2,2 milioni da luglio. Pesano le carte di identità di Lobotka, Lukaku e De Bruyne

Il Napoli passa dai 425 milioni di euro di valore all’1 luglio 2025 ai 422,8 milioni attuali. Un decremento leggero, di poco più di 2 milioni, che fotografa una squadra in una fase di delicata transizione generazionale. Nonostante gli sforzi sul mercato per mantenere la rosa competitiva ai massimi livelli, il club azzurro si trova a gestire il naturale deprezzamento dei suoi "senatori" e dei grandi nomi internazionali, cercando di compensare la bilancia con nuovi profili che rappresentano il futuro del progetto tecnico.

I meno 32 milioni

Il calo più significativo riguarda l'ossatura storica e i grandi investimenti d'esperienza. Stanislav Lobotka e Romelu Lukaku perdono entrambi 7 milioni di valutazione: se per lo slovacco pesa l'usura di stagioni giocate sempre al massimo, per il belga è il fattore anagrafico a dettare la discesa. Non brillano sotto il profilo del valore nemmeno i nuovi pilastri difensivi e mediani: Scott McTominay e Alessandro Buongiorno arretrano di 5 milioni a testa, così come Kevin De Bruyne. Chiude il cerchio Gutierrez con un meno 3 milioni, segnale di un adattamento ancora non del tutto compiuto.

I più 19 milioni

A tenere a galla il valore della rosa azzurra è soprattutto il reparto d'attacco. Rasmus Højlund si conferma l'investimento più azzeccato: la sua crescita di 10 milioni riflette un impatto sotto porta e una centralità ritrovata. Accanto a lui, la vera sorpresa è rappresentata da Giovane, il cui balzo di 9 milioni (tutti all'Hellas Verona, va detto) premia una stagione di discreto livello.

Chi è migliorato

Hojlund +10 milioni

Giovane +9

Chi è peggiorato

Lobotka -7 milioni

Lukaku -7

McTominay -5

Buongiorno -5

De Bruyne -5

Gutierrez -3