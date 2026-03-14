Focus TMW Milan, -7,5 milioni di valore rosa da luglio. Però Allegri valorizza Bartesaghi, Pulisic e Pavlovic

Il Milan passa dai 501 milioni di euro di valore all’1 luglio 2025 ai 493,5 milioni attuali. Un saldo negativo di 7,5 milioni che racconta una stagione di paradossi: da una parte l'esplosione di talenti fatti in casa e la conferma di leader internazionali, dall'altra l'impatto faticoso dei nuovi acquisti e di alcuni innesti a centrocampo che non hanno ancora trovato il ritmo giusto. La rosa rossonera resta una delle più preziose del campionato, ma paga a caro prezzo le scommesse di mercato che, finora, non hanno restituito l'investimento sperato.

I meno 36 milioni

Il peso maggiore sulla bilancia rossonera è dato dal reparto offensivo e dai nuovi inserimenti. Pesa enormemente il calo di Pervis Estupiñán, arrivato per presidiare la fascia ma sceso di ben 16 milioni a causa di un adattamento più lento del previsto. Non brilla nemmeno Santi Giménez, che vede la sua quotazione scendere di 10 milioni in mancanza di quella prolificità che lo aveva reso un obiettivo primario. In mezzo al campo, la flessione riguarda anche Ricci e Rabiot: per l'italiano e il francese si registra un meno 5 milioni a testa.

I più 50,2 milioni

La vera nota lieta è rappresentata dalla "linea verde" e dalle certezze consolidate. Davide Bartesaghi è l'uomo copertina: una crescita mostruosa di oltre 16 milioni che premia il coraggio di puntare sui giovani del vivaio. Accanto a lui, brilla la stella di Christian Pulisic, ormai leader tecnico ed economico della squadra (+10M€). Solidità garantita anche in difesa con Pavlović, che si conferma un investimento azzeccato, e Matteo Gabbia, la cui crescita (+6M€) riflette una maturità ormai raggiunta. Infine, il ritorno di Saelemaekers ha portato non solo equilibrio tattico, ma anche un prezioso aumento di valore per le casse del club.

Chi è migliorato

Bartesaghi +16,2 milioni

Pulisic +10

Pavlovic +10

Saelemaekers +8

Gabbia +6

Chi è peggiorato

Estupinan -16 milioni

Santi Gimenez -10

Ricci -5

Rabiot -5